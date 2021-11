Confesercenti, Michela Mandrino eletta nella Presidenza nazionale

ROMA - Si è svolta a Roma, nel Salone delle Fontane di Roma, l’Assemblea Nazionale Confesercenti, aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il presidente Patrizia De Luise ha presentato un’articolata relazione sulla situazione economica e sulle proposte avanzate dalla confederazione, che ha celebrato anche il 50° compleanno: oggi sono oltre 350mila le imprese associate nel settore del commercio, dei servizi, del turismo.

Durante l’assemblea sono stati eletti anche gli organismi nazionali della Giunta e della Presidenza che compongono la squadra di lavoro del rieletto presidente De Luise: in questi organismi, sarà forte la voce del Piemonte, che vede il presidente regionale Giancarlo Banchieri eletto vice presidente nazionale e il numero uno di Alessandria, Michela Mandrino, indicata nella Presidenza Nazionale.

“Questo è un segnale molto positivo per i nostri associati e non solo perché le istanze, le esigenze, le proposte che emergono dagli imprenditori di questa provincia e di questa regione verranno portate direttamente sul tavolo nazionale, ma soprattutto per dare forza e vigore ai negozi di vicinato in questa fase storica di grandi cambiamenti, con le sfide e le opportunità che emergono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)", sottolinea non a caso la Mandrino.