Il 18 novembre è la Giornata mondiale della filosofia

Oggi 18 novembre si celebra la Giornata mondiale della filosofia introdotta nel 2002 dall'UNESCO con i seguenti obiettivi:

rinnovare l' impegno filosofico nazionale, subregionale, regionale e internazionale;

nazionale, subregionale, regionale e internazionale; favorire l'analisi, la ricerca e gli studi filosofici sui grandi temi contemporanei , per rispondere in modo più efficace alle sfide che oggi l'umanità deve affrontare;

, per rispondere in modo più efficace alle sfide che oggi l'umanità deve affrontare; sensibilizzare l'opinione pubblica sull' importanza della filosofia e del suo uso critico nelle scelte che scaturiscono per molte

e del suo uso critico nelle scelte che scaturiscono per molte società dagli effetti della globalizzazione o dall'ingresso nella modernità ;

o dall'ingresso nella ; valutare lo stato dell' insegnamento della filosofia in tutto il mondo, con particolare attenzione alla disparità di accesso ;

della filosofia in tutto il mondo, con particolare attenzione alla ; sottolineare l'importanza dell'universalizzazione dell'insegnamento della filosofia per le generazioni future.

La filosofia è lo studio della natura della realtà e dell'esistenza, di ciò che è possibile conoscere e del comportamento giusto e sbagliato. Deriva dalla parola greca phílosophía, che significa "l'amore della saggezza". È uno dei campi più importanti del pensiero umano poiché aspira a cogliere il senso stesso della vita.

Molti pensatori affermano che lo "stupore" è la radice della filosofia. Infatti, la filosofia nasce dalla naturale tendenza dell'uomo a stupirsi di se stesso e del mondo in cui vive. Questo campo, che si considera una forma di “saggezza”, insegna a riflettere sulla riflessione stessa, a interrogarsi continuamente su verità consolidate, a verificare ipotesi e a trarne le conclusioni. Per secoli, in ogni cultura, la filosofia ha dato vita a concetti, idee e analisi e, attraverso questo, ha posto le basi per un pensiero critico, indipendente e creativo.

La Giornata mondiale della filosofia celebra l'importanza della riflessione filosofica e incoraggia le persone di tutto il mondo a condividere il proprio patrimonio filosofico tra loro. Per l'UNESCO, la filosofia fornisce le basi concettuali dei principi e dei valori da cui dipende la pace mondiale: democrazia, diritti umani, giustizia e uguaglianza. La filosofia aiuta a consolidare questi autentici fondamenti di pacifica convivenza.

La Giornata Mondiale della Filosofia 2021 apre la discussione sulle diverse interazioni degli esseri umani con il loro ambiente sociale, culturale, geografico e politico, con l'obiettivo di fondo di comprendere meglio il contributo della filosofia nelle nostre società contemporanee e le sfide che devono affrontare, la pandemia in particolare. La filosofia, e ancor più la filosofia interculturale, si occupa del contesto e quindi, nella sua stessa essenza, si occupa della trasformazione della società.