Il cuore di Mombello: già esaurite le scorte di panettoni e pandori degli alpini

MOMBELLO - Anche quest’anno ha riscosso grande successo l'iniziativa natalizia del gruppo alpini di Mombello-Zenevreto, che ad oggi hanno già venduto oltre 500 confezioni tra panettoni e pandori, esaurendo completamente le scorte disponibili.

I mombellesi avevano già riposto positivamente e nel fine settimana del 1° novembre, tra sabato e domenica, alcuni alpini volontari si sono alternati allestendo alcune postazioni nel capoluogo e in tutte le frazioni in occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

E anche nei giorni successivi hanno distribuito i dolci natalizi ai cittadini che nonostante il periodo difficile non hanno fatto mancare un grande gesto di solidarietà in favore dei più deboli. La somma di utile derivante dalle vendite sarà devoluta interamente a favore di progetti di utilità pubblica, per il territorio e per sostenere il progetto 2021 Campi Scuola A.N.A.