L'attualità del messaggio dantesco apre la Settimana della Cultura

PASTURANA — Parte con una interessante iniziativa per discutere dell’attualità del pensiero dantesco la consueta “Settimana della Cultura” che il Comune di Pasturana ospita ogni novembre fin dal 2003.

«Una settimana molto impegnativa – illustra il sindaco di Pasturana Massimo Subbrero – ma di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché ogni edizione ci consente, nonostante le risorse sempre più limitate, di ospitare eventi culturali di livello, sia che si tratti di iniziative a carattere locale, sia quando le proposte affrontano, invece, temi più complessi e profondi».

Settimana della Cultura: serata su Dante

È proprio il caso dell’edizione 2021, che apre i battenti domani alle 21.00, proponendo presso la sala “Europa” del municipio, una serata in onore di Dante Alighieri. «Si tratta di un appuntamento che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni nazionali per il settimo anniversario della morte del “Padre della lingua italiana” – spiega l’assessore alla cultura (e già sindaco di Pasturana) Giuseppina Pomero – Proporremo un filmato realizzato dal personale volontario della biblioteca cittadina, intitolato “L’amor pe’ i peccatori” [opera peraltro già ammessa, la scorsa primavera, al premio patrocinato dal ministero della Cultura “Il maggio dei libri”; ndr]. Il tutto preceduto dal commento di Lucina Alice, apprezzata docente di materie classiche al liceo Amaldi di Novi Ligure».

«Un’intervista corale a carattere divulgativo che, per quanto rigorosamente organizzata sul piano scientifico da Alessia Carrea, si presenta con toni assai leggeri e accessibili a tutti – tiene a precisare Maurizio Scordino, che con Sergio Adreani ne ha curato la realizzazione – in cui un campione rappresentativo di cittadini pasturanesi: selezionato per sesso, età e scolarizzazione, si confronta sugli episodi più noti della Divina Commedia, dimostrando, di fatto, l’incredibile contemporaneità di un dibattito tutt’altro che concluso».

Settimana della Cultura: programma

La Settimana della Cultura di Pasturana proseguirà, quindi, con altri due importanti appuntamenti che si terranno sempre alle 21.00 presso la sala “Europa” del Comune:

martedì 23 novembre, la presentazione dei volumi: “Il mio mondo”, di Francesco Teti e “Puma. Una storia di vita e di sport” di Fabrizio Lavezzato ;

e “Puma. Una storia di vita e di sport” di ; venerdi 26 novembre, lo spettacolo teatrale “Più su di quaggiù”, di e con Andrea Robbiano , musiche di Lorenzo Marcenaro .

, musiche di . per tutta la settimana mostra personale del fotografo Carlo Ferrara (venerdì 19, martedì 23 e venerdì 26 dalle 21.00 alle 23.00; feriali dalle 8.00 alle 14.00).

Settimana della Cultura: prenotazioni

Tutti gli eventi sono a entrata libera. Obbligatoria l’esibizione del green pass. Gradita la prenotazione presso gli uffici comunali al numero telefonico 0143 58171 (orario 8.00-14.00 o tramite mail pasturana@comune.pasturana.al.it).