Bertram a caccia di un nuovo colpo esterno

TORTONA - La Bertram a Varese a caccia di un colpo esterno che manca da un mese (17 ottobre Pesaro). Anticipo gustoso che apre domani la nona giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai. Tortona dovrebbe recuperare Chris Wright, assente con Sassari per un problema alla schiena. Una vittoria attesterebbe i bianconeri (8 punti in 8 giornate), prima della sosta del campionato per la Nazionale (Mascolo convocato), nel lato sinistro della classifica.

Qui Tortona

«Incontriamo una squadra - spiega coach Ramondino - che nelle ultime settimane ha cambiato assetto e ha fatto ottime prestazioni come quella di Trieste dove hanno comandato dall’inizio alla fine. Una squadra che sta salendo di colpi, trovando forma ed equilibri con diverse facce tattiche durante la partita. Su tutti, ma non esclusivamente, da contenere Alessandro Gentile».

Carico per la storica convocazione in Nazionale, Bruno Mascolo vuole essere protagonista a Varese. «Andiamo a giocare su un campo molto caldo, contro una squadra in netta ripresa e ci aspetta una partita molto dura. Dobbiamo farci trovare pronti sin dall’inizio, anche da punto di vista fisico, altrimenti avremo problemi».

Qui Varese

La squadra guidata dall’ex Treviglio Adriano Vertemati ha avuto un avvio di campionato difficile e segnato da infortuni e problemi di Covid. E’ di ieri la notizia della negatività del centro John Egbunu che verrà, compatibilmente con i protocolli, reinserito in squadra. Dopo sei sconfitte in fila, infatti, la Openjobmetis (capitano l’ex Casale Giancarlo Ferrero) ha piazzato un colpo passando in casa della lanciatissima Trieste. Ad aumentare le insidie e le variabili della gara di Masnago – dove bisogna fare i conti anche con un significativo fattore campo - si aggiunge l’ingaggio in casa Openjobmetis del playmaker Marcus Keene, 25 enne che aveva iniziato la stagione con l’Olimpija Lubiana. Keene potrebbe debuttare proprio sabato.

Pre-Partita

OPENJOBMETIS VARESE - BERTRAM TORTONA

Dove: Enerxenia, Masnago, Varese.

Quando: sabato 20 novembre, ore 20.

Arbitri: Lanzarini, Nicolini, Valzani.

Dove seguirla: In chiaro su Eurosport 2. In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Mascolo, Sanders, Macura, Daum, Cain. Varese con Kell, Bean, Gentile, Sorokas, Jones.

Indisponibili: Guglielmo Caruso (Varese), Cattapan (Tortona)

Note: Ex della sfida Paulius Sorokas Paulius Sorokas ha giocato a Tortona l’annata 2017/18. Da parte Bertram Chris Wright ha giocato le 11 partite conclusive della stagione 2015/16 a Varese, mentre Tyler Cain ha disputato due stagioni (2017/18 e 2018/19) con i biancorossi. Un ex anche in panchina con Massimo Galli, attuale vice di Ramondino e in passato a Varese. Alessandro Gentile è a soli 5 punti dai 3500 segnati in Serie A.