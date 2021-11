Il santo di oggi, 19 novembre, è Beato Giacomo Benfatti

Vescovo domenicano

La vita del beato



Nasce a Mantova nella metà del XIII secolo, muore a Mantova il 19 novembre 1332. Entra in convento nella sua città natale. Papa Benedetto XI sceglie Giacomo come suo consigliere e lo nomina vescovo di Mantova nel 1304. E' presente all'incoronazione di Enrico VII a Milano e al concilio di Vienne. Notevole pacificatore e mediatore tra famiglie in lotta tra loro, assiste i suoi concittadini con amore ed eroismo durante la carestia e la peste. Per questo è molto amato dai mantovani che lo considerano già santo quando è ancora in vita. Viene denominato "Il Padre dei poveri" per la sua grande generosità. Le sue reliquie sono venerate nella cattedrale di San Pietro di Mantova. Beatificato da Pio IX nel 1859.