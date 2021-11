Musica al Museo, sei concerti dalla classica al pop

NOVI LIGURE — Prenderà il via domenica 21 novembre “Musica al Museo”, una serie di concerti organizzati dall’Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure e dalla dirigente scolastica Silvia Borsano che si terranno al Museo dei Campionissimi fino al prossimo 20 marzo.

L’iniziativa rappresenta uno dei primi atti concreti del Patto educativo di comunità, strumento introdotto recentemente per prevenire e combattere le nuove povertà educative e la dispersione scolastica, siglato tra l’amministrazione comunale e le scuole cittadine.

Musica al Museo: primo concerto

“Fantasia ungherese” è il titolo del primo concerto. Il programma dell’evento, affidato al giovane ma già affermatissimo pianista Gianluca Faragli, prevede da Ludwig van Beethoven (1770-1827) Fantasia Op. 77, da Franz Liszt (1811-1886) Fantasia e fuga sul nome B.A.C.H. R. 22 e Rapsodia Ungherese No. 14 in Fa minore S244, da Béla Bartók (1881-1945) Otto improvvisazioni su canzoni popolari ungheresi Op. 20 e infine di nuovo da Liszt Années de pèlerinage - Deuxième année: Italie, S161 No. 7 e Après une Lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata.

Musica al Museo: programma

I concerti sono tutti gratuiti e prevedono un massimo di 200 partecipanti. È obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del green pass per gli over 12. Gli appuntamenti si terranno quasi tutti di domenica, con inizio alle 17.00.