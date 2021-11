Parrocchia, visita sul campanile. Ovada dal punto più alto

OVADA - Ovada da un punto d'osservazione diverso, per certi versi unici. La sommità del campanile della Parrocchia dell'Assunta è a 47 metri d'altezza. Sono 16 i posti per partecipare alla visita guidata con la guida certificata Ester Polentes di domani, domenica 21 novembre. L'iniziativa è inserita nell'ambito di “Vi.Ta.-Vino & Tartufi”. Due i turni alle 16.00 e alle 16.30 per poter salire i 135 gradini che dividono l'ingresso dal punto più alto. L’idea è coordinata dal Consorzio Gran Monferrato che ha voluto aggiungere una suggestione alla visita turistica programmata al mattino alle 10.30 per scoprire la storia di vicoli e patrimonio architettonico. La prenotazioni obbligatorie sono raccolte al numero 339.72.88.810.