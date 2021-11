Connessioni Prossime ricorda Paolo Ferraris, a 25 anni dalla sua scomparsa

CASALE - Si sta per dare il via a un nuovo ciclo di Connessioni Prossime, la rassegna webinar (ora anche in presenza) realizzata da Ecofficina in collaborazione con la Rete ScuoleInsieme di Casale. Saranno 4 gli incontri in totale, di cui due ancora da calendarizzare, sul tema dell'educazione alla cittadinanza attiva.

Questa prima sezione nasce dal desiderio dell'Associazione Paolo Ferraris di ricordare, a 25 anni dalla sua scomparsa, il politico casalese promuovendo iniziative in ambito civico e non solo. «L'associazione che porta il suo nome desidera collaborare con le scuole della città per porre gli studenti di oggi di fronte a un'occasione di riflessione sui temi legati all'educazione civica, sia per ricordare la figura di Paolo sia nella speranza di trasmettere un po' questa sua voglia di esserci e di partecipare anche ai giovani di oggi» ha infatti dichiarato la vedova Maria Assunta Prato.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 25 novembre dalle 10 alle 12 presso l'aula magna dell'Istituto Leardi. Atteso Roberto Mezzalama - autore per Einaudi del libro 'Il clima che cambia l'Italia. Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica' - che parlerà di riscaldamento climatico ma in una chiave nuova, quella del viaggio tra comunità e culture italiane. «Un gran tour tra le persone che hanno trovato motivi di resilienza e di adattamento tra quelli che sono i cambiamenti climatici. Un viaggio tra cittadini e comunità» così l'ha definito Manuele Degiacomi di Ecofficina.

A seguire appuntamento martedì 30 novembre presso l'aula magna dell'Istituto Balbo con Paolo Pileri, uno dei massimi esperti di suolo in Italia. Tratterà infatti proprio di questo argomento, ma da una prospettiva scientifica ma anche urbanistica, politica ed economica.

Exhibit Plastiche

La Rete ScuoleInsieme recentemente ha anche dato vita a un altro progetto in cantiere che avrebbe dovuto debuttare nel 2020, ma a causa della pandemia si era dovuto fermare. Si tratta dell'iniziativa Exhibit Plastiche che ha finalmente trovato una sede presso una delle aule dell'Istituto Negri. Si tratta di un percorso interattivo educativo dedicato ai ragazzi, alla scoperta dell’utilizzo sostenibile di questi materiali attraverso 13 tappe e sfide. Già dal 5 novembre scorso sono iniziati i percorsi di formazione sia di docenti che degli studenti delle classe terze.