ACQUI TERME - "In questo momento sul territorio comunale ci sono 25 persone isolate a domicilio e positive al Covid, ma la maggior parte di queste sono vaccinate", ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini nel video di aggiornamento pubblicato questa mattina su Facebook. Il primo cittadino termale ha voluto sottolineare una volta di più l'importanza di sottoporsi a vaccinazione per chi ancora non l'avesse fatto: "Nelle ultime settimane sono state vaccinate centinaia di persone, questo però ha determinato qualche disagio all'ingresso del centro vaccinale. Si sono infatti registrati raggruppamenti di persone un po' più consistenti rispetto ai periodi in cui si aveva a disposizione una calendarizzazione più accurata. Ho chiesto alla direzione di ottimizzare il sistema per limitare il più possibile questi disagi. Al Movicentro stiamo anche lavorando per migliorare dal punto di vista del riscaldamento, in vista delle prossime settimane e del freddo che si farà più intenso".

Sanità, eventi e intrattenimenti natalizi

Lucchini è poi tornato sull'incontro tra i sindaci del territorio e il direttore generale dell'Asl Al Luigi Vercellino, che si è svolto in settimana: "Sappiamo che ci vorranno ancora diversi mesi per uscire dalla fase pandemica, e che quindi l'attenzione dei vertici sanitari è concentrata su questo aspetto. Abbiamo, però, tutto l'ordinario che deve essere assicurato. Da questo punto di vista abbiamo posto questioni già affrontate in precedenza con l'assessorato regionale, ma ulteriormente approfondite. Insieme a tutti i sindaci del territorio stileremo un elenco di criticità che in ordine prioritario proporremo all'azienda sanitaria per capire come possano essere risolte. Abbiamo il servizio di fisiatria, che attualmente è sguarnito. Il servizio dei cardiologi deve essere implementato per dare assistenza a tutta la parte chirurgica del nostro ospedale, inoltre deve essere individuato un Primario di Ortopedia. Nel tempo lavoreremo per monitorare le varie situazioni. Vogliamo essere coinvolti negli aspetti legati al Pnrr, così come vorremmo rendere più attrattiva la possibilità di venire a lavorare ad Acqui Terme per i professionisti della provincia".

In chiusura Lucchini ha ricordato l'attivazione a Palazzo Levi dello sportello temporaneo per l'attivazione dello Spid - "Il punto informativo è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed è possibile fissare un appuntamento a questo numero: 0144 770209" - e le prossime iniziative in programma in città - "la Mostra Regionale del Tartufo all'interno di "Acqui e Sapori", dal 27 al 28 novembre. Questa edizione si svolgerà all'aperto tra corso Italia, piazza Italia e corso Bagni".

Infine, il Villaggio del Natale: "La nuova edizione è in programma dal 3 dicembre al 24 dicembre. Con la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Italia che sarà aperta fino al 6 gennaio. Il mercatino di Natale si terrà in corso Dante, dove sarà allestita anche la casa di Babbo Natale".