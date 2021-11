Taglio del nastro per "Vino&Tartufi"

OVADA - Proseguirà fino al tardo pomeriggio l'edizione 2021 di "Vi. Ta. - Vino e tartufi", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Ovada in collaborazione con l'Enoteca che ha animato le vie del centro storico della città sin dalle prime ore della giornata. La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente alle ore 11.00, con il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita dell'evento, da Mario Arosio (presidente dell'Enoteca) a Marco Lanza (assessore al Turismo), fino all'onorevole Federico Fornaro e al consigliere di minoranza Angelo Priolo e a tutti gli enti coinvolti a vario titolo.

"Grazie all'Ascom, ad Alexala e al Consorzio dell'Ovada docg - ha affermato il primo cittadino - per il lavoro svolto nelle ultime settimane". Al taglio del nastro, avvenuto in piazza Matteotti - proprio di fianco a Palazzo Delfino - hanno presenziato le autorità, i rappresentanti delle varie associazioni e tanti singoli cittadini. Nella tradizionale "vasca" del centro storico - dove si svolgono anche alcune visite guidate -, invece, hanno trovato posto i produttori della Coldiretti (in via Torino), della Liguria (in piazza Assunta) e alcune attività enogastronomiche locali (in piazza San Domenico).