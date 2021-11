A Casale un ciclo di eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

CASALE - L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Casale proporrà una serie di eventi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Le iniziative partiranno da questa sera, quando sarà illuminata la Torre Civica di arancione per la campagna del Soroptimist Club locale lanciata proprio in vista della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il simbolo della città rimarrà colorata fino al 12 dicembre, mentre in via Saffi è già presente uno striscione che spiega la campagna di sensibilizzazione.

Doppio appuntamento, invece, per giovedì 25: alle ore 9.30 sarà inaugurata, in piazza San Domenico, la panchina rossa realizzata nell’ambito di un progetto che ha visto la collaborazione tra il Comune, il Consultorio Familiare dell’AslAL e Me.Dea. Saranno presenti all’evento anche coloro che hanno dipinto la panchina, cioè gli utenti del Gruppo Riabilitativo del Dipartartimento di Salute Mentale dell’Asl e gli operatori della Cooperativa Anteo, e gli studenti della IV Scienze Umane del liceo Balbo che leggeranno una storia di testimonianza e doneranno poi ai partecipanti una poesia a ricordo della giornata.

Alle ore 15 invece ci si sposterà nell’Aula Magna dell’Istituto Balbo per la rappresentazione teatrale ‘I volti di Medea itineranti e senza tempo’, realizzato dal laboratorio teatrale della scuola in collaborazione con il Soroptimist International Club.

Giovedì 2 dicembre alle ore 11 nella Sala consiliare del Comune Alessandra Corbetta terrà la conferenza ‘Corpi in Rete: nuovi stereotipi di genere tra visualità e racconto’ dedicata alle scolaresche della città, che potranno seguire l’evento online, mentre i rappresentanti di ciascun istituto, in un numero massimo di 30 studenti, parteciperanno in presenza.

Il ciclo di iniziative si concluderà sabato 4 dicembre con l’ incontro laboratorio a cura di Valeria Bianchi Mian e Silvia Rosa dal titolo ‘Mia pelle, mio specchio’. Alle ore 10 appuntamento nelle sale della Biblioteca Civica Giovanni Canna per un massimo di 40 partecipanti. Sarà l’occasione per esaminare il concetto di immagine corporea e il corollario di pregiudizi e stereotipi che spesso la accompagnano. Per prenotare è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo cultura@comune.casale-monferrato.al.it.