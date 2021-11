Alessandria, fa festa l'Under 15

ALESSANDRIA - Una vittoria, due pareggi e una sconfitta di misura: 5 punti è il bottino delle formazioni dell'Alessandria calcio nei campionati giovanili nazionali.

A festeggiare il successo è l'Under 15, allenata da Andrea Mercuri, che batte, in trasferta, il Genoa, la rete decisiva di Torti, al 49'.

Pareggio in rimonta, con un po' di rammarico, per l'Under 17, 2-2 sul campo dello Spezia, ma la formazione di Fabio Rebuffi è avanti di due reti prima dell'intervallo, doppietta di Boido al 7' e al 39'. Nella seconda metà della ripresa, in cinque minuti, i padroni di casa prima accorciano e poi segnano il definitivo 2-2, con Di Giorgio, anche lui due volte a bersaglio.

Punto che vale anche per la Primavera2, nel derby personale del tecnico Matteo Abbate con il Monza: padroni di casa avanti al 39' con Ferraris, per i Grigi risponde Insolito, al 21' della ripresa.

Disco rosso solo per l'Under 16, di misura con il Genoa: gol lampo di Romano per i rossoblù, la reazione non permette alla formazione di Cisiano di recuperare.