Cif contro la violenza sulle donne: il ricordo di Anita Fossati

FRANCAVILLA BISIO — Oggi il Centro italiano femminile di Francavilla Bisio partecipa alla messa delle 10 in suffragio delle donne vittime di violenza, con letture e preghiere mirate. «Una commemorazione che programmiamo ogni anno in prossimità della giornata contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre – spiega Rosa Mazzarello, presidente provinciale – Dopo la messa ci recheremo al parco giochi antistante il Comune, dove una stele ricorda Anita Fossati, giovane francavillese uccisa nel 1986 a 15 anni per un tentativo di violenza nei pressi del torrente Lemme. Ne omaggeremo la memoria con un fiore colore arancio, colore scelto dall’Onu come simbolo di un futuro senza violenza». Il Cif francavillese, nato a marzo 2018, dallo scorso 25 settembre ha costituito un gruppo comunale, con il proprio direttivo, di cui è presidente Gianna Bagnasco.

Anita, a Francavilla il ricordo della ragazza uccisa Due iniziative contro la violenza sulle donne: oggi verrà ricordata l'adolescente del paese uccisa durante un tentativo di stupro