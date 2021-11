Furto alla Soms del Cristo: rubati televisore e decoder

ALESSANDRIA - Entrando si respira aria ‘grigia’, con la bandiera dell’Alessandria e la targa intitolata al bomber Ciccio Marescalco.

Ma, la scorsa notte, chi è entrato aveva un obiettivo diverso: rubare.



Nello specifico la televisione 55 pollici e il decoder. Hanno poi provato ad avvicinarsi alla cassa che, fortunatamente non contenevano denaro.

Risultato? Oltre ai danni, oggi pomeriggio sarà impossibile guardare le partite di calcio.

“Sono entrati forzando la porta su corso Acqui - spiega Carmela Piccolo, che gestisce la Soms - e si sono portati via televisore e decoder Sky, che abbiamo già bloccato. Sono cose che compriamo con sacrificio, e poi bastano pochi minuti perché qualcuno entri e te porti via. Hanno guardato anche nei cassetti, ma non hanno trovato nulla”.

Sul posto è intervenuta la Polizia.



E la Scientifica ha rilevato le impronte, soprattutto sulla porta d’ingresso.