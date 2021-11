Mazzarello: «Non abbandono Cit ma la sfida ora è Gestione Ambiente»

NOVI LIGURE — Silvio Mazzarello è fresco di nomina ad amministratore delegato di Gestione Ambiente ma precisa che «non ho assolutamente abbandonato il Cit, anzi continua ad essere una priorità».

— Il traghettamento fuori dalle sabbie mobili del Cit comunque è pressoché terminato, ora è amministratore delegato di Gestione Ambiente: un'altra bella sfida…

«Sicuramente sì. La sfida Cit è stata non indifferente, ora il mio impegno su questo versante sarà minore perché, come è logico che sia, il privato che subentrerà farà le sue scelte. Io, comunque, non me ne andrò, ho già avuto l’assenso da alcuni Comuni a rimanere per accompagnare il Cit anche in questa fase. Ora sicuramente la situazione è tranquilla, abbiamo evitato il fallimento e questo è assolutamente un ottimo risultato. Comunque il Cit rimane una mia priorità, voglio continuare a dare il mio contributo. L’impegno a Gestione Ambiente è importante ma non abbandono l’ente del trasporto pubblico».

Gestione Ambiente, i Comuni trovano l'intesa: ecco il nuovo cda La società si occupa della raccolta rifiuti a Novi Ligure, Tortona e in altri 31 Comuni del circondario

— C'è stata polemica fra l'ex amministratore unico di Gestione Ambiente, Paolo Selmi e l'amministrazione comunale novese. Il motivo del contendere era lo scarso coinvolgimento della popolazione attraverso incontri pubblici sulle modalità del nuovo servizio di raccolta “porta a porta”...

«Sicuramente gli incontri con la cittadinanza si faranno, stiamo lavorando per calendarizzarli. Un altro punto sul quale mi sono impegnato fin da subito, come amministratore delegato, è la distribuzione dei nuovi cassonetti che dovrà essere ultimata entro la fine dell’anno».

— Benché la quota di differenziata sia aumentata dall'anno scorso con l'introduzione del nuovo servizio “porta a porta”, le criticità non mancano. I cittadini poi lamentano un aumento sulla bolletta, quando sarà introdotta la tariffa che tiene conto della quantità di indifferenziato pro capite e del comportamento virtuoso del cittadino?

«Innanzitutto voglio precisare che per i privati l’aumento in bolletta non è particolarmente elevato, altro discorso per le attività economiche; detto ciò il passaggio alla tariffa ci sarà forse già dal prossimo anno, ma non sta a noi decidere. Saranno i Comuni a muoversi in tal senso».

— Crede sia davvero realizzabile un termovalorizzatore in città e ritiene che risolverebbe il problema dello smaltimento dei rifiuti una volta per tutte?

«Ritengo sia una strada percorribile anche perché la nostra zona dal punto di vista logistico è strategica e lo potrebbe essere anche per il ‘prodotto’ rifiuti. Inoltre si eviterebbero speculazioni sul trasporto delle ecoballe, la cronaca riporta proprio in questi giorni gli scandali su questo fronte. Porterebbe uno sviluppo sulla rete viaria e di riflesso sull’economia della zona e della città, inoltre non dimentichiamo che la discarica sta andando ad esaurimento, quindi bisogna pensare fin da oggi cosa fare nel prossimo futuro».