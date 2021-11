Vaccini: oggi in Piemonte oltre 8mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, domenica 21 novembre, più di 8mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 8.882 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.020 è stata somministrata la seconda dose, a 6.855 la terza dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 325 i 12-15enni, 402 i 16-29enni, 305 i trentenni, 318 i quarantenni, 263 i cinquantenni, 1.368 i sessantenni, 1.312 i settantenni, 1.533 gli estremamente vulnerabili e 1.175 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.835.214 dosi, di cui 3.022.937 come seconde e 455.268 come terze, corrispondenti al 95,3% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Fascia 40-59 anni: domani al via la terza dose

Oltre 5 mila prenotazioni della terza dose oggi sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 40-59 anni, sulla quale da domani partiranno le somministrazioni.

Per poter ricevere la dose aggiuntiva è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. È possibile prenotare già a partire dai 15 giorni che precedono il termine esatto dei 180 giorni, sia sul portale regionale che in una delle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia (se vaccinatore). Trascorso un certo periodo, coloro che non prenotano saranno direttamente convocati dal sistema sanitario.