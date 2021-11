A Bistagno nuovi alberi per gli studenti

BISTAGNO - E’ stata una festa partecipata (in sicurezza) da Istituzioni e comunità locale. Bistagno è stato scelto dai Carabinieri, Unità Forestali, per la piantumazione di quattro piccoli alberi nati dallo stabilimento del seme dell’Arma, «vista la sensibilità delle scuole locali e la presenza del Distaccamento volontari AIB presidio a tutela dei boschi» spiegano.

Alla cerimonia, andata in scena stamattina, gli studenti delle scuole bistagnesi hanno partecipato con grande gioia, orgogliosi di essere custodi di questo nuovo spazio dedicato al verde pubblico. «Non posso che esprimere soddisfazione e gratitudine per la scelta del nostro Comune – ha commentato il sindaco Roberto Vallegra – E’ stato per noi un piacere ed un onore ospitare questa cerimonia legata alla Giornata Nazionale dell’Albero, un evento non fine a se stesso, ma importante per sensibilizzare il rapporto tra uomo e natura».