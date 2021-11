Azione Tortona dona un albero alla città

TORTONA - "Come gli alberi, dalle tue radici innalzati", questo il testo dello striscione esposto dagli attivisti di Azione Tortona tramite l'associazione ecologista 'La Foresta Che Avanza' dopo aver piantato e donato alla città un albero in piazza Nassiriya.

"Viviamo in una società dove prende sempre più piede una 'cancel culture' - dicono dall'associazione - fondata sul rifiuto della propria storia e della propria identità. Una tendenza preoccupante che, dagli Stati Uniti, ha trovato terreno fertile anche in Europa e in Italia. 'La Foresta Che Avanza' vuole, invece, invitare a riscoprire il proprio passato per costruire un futuro per il nostro popolo: non è eliminando millenni di storia che si può pensare di dare forma al nostro futuro. Come gli alberi crescono se hanno radici profonde, così crescerà l'Italia se saprà riscoprire sé stessa. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare piantando alberi autoctoni e simbolici per la nostra storia: prendiamo esempio da loro, verdi monumenti di una terra che ha sempre saputo risollevarsi e germogliare anche nei momenti più cupi".