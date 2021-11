La santa di oggi, 22 novembre, è Santa Cecilia

La vita

Nata da una nobilissima famiglia, Cecilia fu educata dai più grandi Maestri di Roma. Frequenta la Chiesa e ogni giorno partecipa alla Messa. I genitori la promettono in sposa ad un pagano, Valeriano.

Si sposano e quando fu sola con il marito gli disse che era cristiana e che aveva fatto voto di verginità al Signore e lo convince a rispettare la promessa, poiché un Angelo la protegge.

Valeriano accetta ma pretende di vedere l'Angelo. Cecilia rispose: «Nessuno può vedere l'Angelo se non è battezzato. Fatti battezzare, ritorna e vedrai quanto desideri». Valeriano si battezzò.

Ritornato dalla sua sposa vide un Angelo bellissimo che teneva in mano due corone intrecciate di rose e di gigli. A tale vista Valeriano non solo promise di custodire intatta la purezza della sua sposa, ma si fece ferventissimo cristiano ed istruì e fece battezzare anche suo fratello Tiburzio.

La morte

Continuava intanto la persecuzione: Valeriano ed il fratello furono decapitati, mentre Cecilia viene fatta immergere in acque bollenti, ma il supplizio non provoca il minimo danno alla Santa. Così viene ordinata la decapitazione. Il boia non riesce a reciderle la testa nonostante tre forti fendenti.

Cecilia muore dopo tre giorni e viene sepolta nelle catacombe di San Callisto, vicino alla cripta dei Papi.

Oggi si festeggia anche:

Beati Salvatore Lilli e Compagni

Beato San Tommaso Reggio