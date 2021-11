"Acerbe", la poesia di Emanuele Repetto in biblioteca

SERRAVALLE SCRIVIA — Le poesie di Emanuele Repetto saranno al centro, venerdì 26 novembre, dell’iniziativa organizzata alla biblioteca comunale di Serravalle Scrivia. Alle 17.00, il 21enne di Arquata Scrivia presenterà “Acerbe”, la propria raccolta poetica edita dalla Joker di Novi Ligure, con letture eseguite da Alessia Pignatelli.

Emanuele Repetto ha improntato il proprio percorso scolastico allo studio del mondo naturale, da cui è sempre stato attratto. Nonostante la base scientifica delle sue passioni, dall’entomologia allo studio del paesaggio, non ha potuto fare a meno di coniugarle alla visione artistica, imparando, quindi, ad apprezzare le arti in ogni loro forma. Avvicinatosi alla scrittura grazie ai grandi classici, e al fantasy epico di Tolkien, è approdato alla poesia attraverso i poeti del Novecento, con particolare riguardo per la corrente dei crepuscolari.