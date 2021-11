Alloggi al freddo, Atc: "Disagi, ma stiamo lavorando"

ALESSANDRIA - "Siamo consapevoli delle difficoltà purtroppo riscontrate nel palazzo in via Cesare Battisti 46/48, gli assegnatari degli alloggi hanno avuto disagi".

Atc interviene sul caso denunciato da alcune persone che abitano nello stabile, al quartiere Cristo, in cui Cissaca ha attivato, da alcuni anni, il Centro Vita Indipendente. Il presidente, Paolo Caviglia, spiega come "da circa un mese Atc stia cercando di risolvere i problemi all'impianto di riscaldamento: grazie ai lavori eseguiti la palazzina non è più al freddo, anche se l'impianto stesso non è ancora a pieno regime". Negli alloggi, così puntualizza ancora Atc, la temperatura è tra 18 e 20 gradi, ma non in tutti, "in alcuni, causa perdite, non si raggiugono quei gradi".

Per l'acqua calda sanitaria, che manca (e le persone devono scaldarla in pentole per l'igiene quotidiana), ancora non è stata trovata una soluzione. "Il problema è causato dalle tubazioni, che devono essere completamente sostituite".

"Le persone che vivono nell'edificio non devono sentirsi abbandonate dall'Atc. Inizieremo a breve lavori - sottolinea ancora il presidente Caviglia - che avranno, però, una durata di tre settimane".