Da sabato il Circo Americano dei Togni è a Casale

CASALE - Dopo 7 anni di assenza da Casale, da sabato 27 novembre e fino a domenica 5 dicembre torna in piazza d’Armi il Circo Americano della famiglia Togni, uno dei più importanti complessi circensi d’Europa.

La pista accoglierà artisti internazionali laureati nei più importanti festival del mondo. Tra questi Flavio Togni, l’artista più premiato al Festival del Circo di Monte Carlo (laureato con il Clown d’Oro, ricevuto dalle mani della Principessa Stephanie e dal Principe Alberto di Monaco) e tre Clown d’Argento, e la quinta generazione della famiglia Togni. E ancora acrobati dell’aria, giocolieri, equilibristi, trapezisti, funamboli a grande altezza e maestri del brivido di fama internazionale.

Gli orari e i biglietti del circo a Casale

Biglietti, da 10 a 35 euro a seconda degli ordini di posto, in vendita alla biglietteria del circo dal 27 novembre al 5 dicembre. Debutto proprio il 27 novembre ore 17.30 e 21.

Da lunedì a giovedì unico spettacolo ore 17.30; venerdì e sabato ore 17.30 e 21. Domenica ore 15.30 e 18.30. Martedì riposo settimanale. Lunedì 29 novembre, Family Day, tutti pagano solo 8 euro su tutti gli ordini di posti, sino a esaurimento posti. Informazioni www.americancircus.it.

«Il Circo Americano è stato inaugurato nel novembre del 1963 a Torino e da allora Casale Monferrato è una tappa strategica delle nostre tournée. Una città che abbiamo visitato con regolarità e che ha sempre manifestato grande affetto e interesse per i nostri spettacoli – spiegano Flavio e Daniele Togni, produttori dello show – Siamo felici di tornare con uno spettacolo completamente rinnovato nella forma e nel contenuto che saprà stupire e divertire i Casalesi e gli spettatori di tutta l’area limitrofa». Casale Monferrato sarà infatti l’unica tappa del tour in Piemonte, per cui l’invito è aperto anche al pubblico delle provincie confinanti.

La famiglia Togni che vanta al suo attivo 140 anni di attività circense, è giunta alla quinta generazione che oggi in pista propone discipline storiche, aggiornate e in linea con i più moderni principi dell’addestramento. La dimostrazione più eloquente in tal senso ci viene fornita da Bruno Togni che a soli 24 anni propone un maestoso gruppo composto da dieci tigri di colore diverso nate in casa Togni.