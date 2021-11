ALESSANDRIA - La classe prima del corso Operatore Servizi d’impresa della sede ‘B. Baronino’ del For.Al di Casale Monferrato, coordinata dalla responsabile di sede Giusy La Rosa, seguita dalla professoressa Michela Tringali, ha partecipato al concorso “Charge & Move 2021 Caccia al tesoro sulla mobilità elettrica”, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto Prepair classificandosi al secondo posto nella fase finale disputatasi sabato presso l’istituto superiore ‘Volta’ di Alessandria.

Obiettivo dell’edizione 2021 è stato coinvolgere le scuole superiori e i cittadini del territorio per divulgare una coscienza di mobilità virtuosa e sostenibile, con particolare attenzione alle nuove trazioni elettriche. Sono state messe alla prova le conoscenze dei partecipanti sui temi della mobilità sostenibile e le abilità creative con contest grafici, fotografici e di copywriting.

La classifica finale è stata stilata sommando i punteggi del quiz con il punteggio della parte creativa, secondo i criteri di una giuria competente, composta dagli organizzatori, dai referenti del Progetto Prepair e dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Grande soddisfazione negli ambienti della sede casalese e in seno alla dirigenza For.Al: «Sono orgoglioso che i nostri allievi continuino a distinguersi anche nelle attività extra-curricolari» è il commento del presidente Alessandro Traverso.

Open day al For. Al di Casale

Intanto, nell’ambito dei percorsi formativi gratuiti finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione ed il raggiungimento della Qualifica professionale, presso la sede di Casale è previsto il corso triennale, della durata di 2970 ore, Operatore ai servizi di vendita.

Per consentire una maggiore conoscenza della sede, del personale docente e non e dei programmi relativi a questo percorso formativo, sono stati calendarizzati due open day: il primo lunedì 13 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18, il secondo sabato 15 gennaio 2022 dalle 14 alle 18 (info. A.F.T. di Casale M.to - via L. Marchino 2 - tel. 0142 75532).