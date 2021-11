Mozione Dem: «Anche a Novi lo scontrino contro la violenza»

NOVI LIGURE — Due mozioni contro la violenza sulle donne: le hanno presentate i Democratici al consiglio comunale di Novi Ligure in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, chiedendo che in città venga installata una "panchina rossa" e che sia attivato lo "scontrino salvavita".

Nella prima mozione si chiede che venga installata sul territorio comunale una panchina di colore rosso, colore del sangue, quale simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più a causa della violenza, e testimonianza di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. Inoltre, si chiede che l’amministrazione promuova iniziative culturali sia il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza che l’8 marzo in occasione della Festa della donna.

Nella seconda mozione si chiede che in città venga attivato lo “scontrino salvavita”: significa chiedere a farmacie e parafarmacie affinché venga apposta negli scontrini la frase «Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522». Inoltre, si chiede di comunicare questa iniziativa alle attività commerciali e artigianali per proporre l’adesione alla campagna d’informazione.

Chi è vittima di violenza infatti può contattare il 1522: un numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking. Il numero è collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio, è attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

I Democratici inoltre hanno organizzato per domani una manifestazione per sensibilizzare la popolazione novese. L’iniziativa, promossa da Pd e da Articolo Uno, si svolgerà con un sit in convocato in piazza Dellepiane, dove verrà osservato un minuto di silenzio. Poi ci si trasferirà presso largo Valentina, dove verranno proiettati filmati di testimonianza.