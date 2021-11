Premio "Giovane manager": l'alessandrino Gualco nella top 10

ALESSANDRIA - Dieci giovani talenti, dieci promettenti manager hanno ricevuto a Roma il Premio Giovane Manager: giunto alla sua quarta edizione, il prestigioso riconoscimento è istituito da Federmanager e dedicato agli iscritti con meno di 44 anni per potenziare il ruolo e il valore delle competenze manageriali. Promosso dal Gruppo Giovani di Federmanager e organizzato in collaborazione con Hays Italia, il contest di quest'anno aveva come titolo "Extra - Excellence and Training" per indagare le buone pratiche in tema di formazione e riqualificazione professionale, essenziali nella costruzione di un nuovo modo di fare impresa.

II titolo di miglior Giovane Manager è stato assegnato a Donata Guerrini, Strategic Negotiator Emea di Google, con eccellenti capacità tecniche, analitiche, finanziarie e di relazione dimostrate in quindici anni di esperienza nel settore. Donata Guerrini avrà tra l'altro la possibilità di accedere in modo gratuito a uno dei percorsi di certificazione delle competenze manageriali, messo a disposizione da Federmanager attraverso il progetto "BeManager". Tra i dieci manager premiati figura anche Gianluca Gualco, partner di 3i Group di Alessandria, gruppo imprenditoriale che offre servizi integrati di ingegneria, progettazione, consulenza e formazione sia in campo civile che industriale.

"I manager che premiamo oggi sono tra le migliori risorse che guideranno il nostro sviluppo, la spina dorsale su cui costruire nuove opportunità per il Paese e per le imprese in cui operano - sottolinea il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla - Questo premio vale come riconoscimento dell'impegno dei tanti manager italiani che hanno dimostrato di avere strumenti concreti e metodi d'attuazione che hanno salvato le nostre imprese nel periodo più buio della pandemia e che oggi hanno il compito di costruire il progresso di una società economicamente più competitiva, socialmente più equa ed ambientalmente più sostenibile".