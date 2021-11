Droga e botte ai coetanei: arresti e denunce

NOVI LIGURE - Undici indagati, di cui 6 colpiti da misure cautelari. Coinvolti tutti giovanissimi. Avevano dato vita ad una violenta e spregiudicata “banda“ che vendeva droga ai coetanei, picchiando selvaggiamente e rapinando coloro che non riuscivano a pagarla.

Questo è il bilancio di un'operazione dei Carabinieri i cui particolari verranno comunicati alle 10.30 durante una conferenza stampa.

Oltre ad hashish, marijuana e cocaina, i militari hanno sequestrato diversi flaconi di medicinali stupefacenti che, acquistati in farmacia falsificando ricette mediche, venivano assunte in un mix anche con altre sostanze, dando vita alla famigerata “purple drank”, costituita da una miscela di sciroppo per la tosse a base di codeina e di una bibita gassata, nuova frontiera dello sballo tra i giovanissimi, spesso assunta avendo come sottofondo musica trap.

Numerosi i video rinvenuti sui cellulari o postati sui social che ritraggono gli indagati mentre preparano e assumono droga o dalle stesse vittime dei violenti pestaggi che mostrano i loro volti tumefatti.

Sono in corso perquisizioni, alla ricerca di droga e dell’arma che sarebbe stata utilizzata dal “capo” della banda, in alcuni casi, per minacciare e rapinare chi non pagava.