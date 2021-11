La Sinagoga casalese diventa set per il Comitato Italiano di Cultura di Instanbul

CASALE - Quella di Casale è una delle Sinagoghe più belle d'Europa e lo scorso lunedì è stata infatti utilizzata come set per la registrazione dal vivo di un concerto di 50 minuti, parte di un progetto realizzato dal Comitato Nazionale Italiano di Musica per l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

Si tratta di un lavoro sul tema della memoria che ha coinvolto anche altre importanti sinagoghe e luoghi ebraici per il mondo e che vede la collaborazione del maestro Raffaele Negri, violinista, e di Delilah Gutman, cofondatori del Centro Studi di Musica Ebraica a Milano Beth Shlomo/ITalYa. Un concerto per voce e violino per fare apprezzare non solo l’architettura ma anche la straordinaria acustica della sinagoga casalese. Verrà trasmesso il 27 gennaio 2022 in streaming dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.