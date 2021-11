Spaccata in via Guasco. Divelto anche un lampione

ALESSANDRIA - Banditi in azione la scorsa notte in via Guasco: sfondata la vetrata dell'agenzia immobiliare 'Edilnord'. La titolare, Rossana Cresta (della Tecnopunto), è stata avvisata nella notte dai carabinieri e si è recata immediatamente sul posto.

Gli autori del gesto hanno abbattuto pure l'intelaiatura della struttura, che è finita all'interno dei locali, da dove però non è stato asportato nulla. Non solo: poco distante, a una ventina di metri, è stato colpito e divelto anche un lampione.

"Siamo esasperati - spiega la donna - perché nella nostra zona, e soprattutto sotto il nostro portico, notiamo spesso la presenza di persone che, dopo aver legato i loro cani in mezzo alla strada, vanno comprare bottiglie di birra nei negozi vicini, e spesso bivaccano nella nostra zona. E' un problema infinito, a cui bisogna porre rimedio".

Cos'è dunque successo la scorsa notte? Le ipotesi potrebbero essere due: atti vandalici oppure, come sarebbe emerso in mattinata, un litigio furibondo per strada. Sarebbero infatti state udite delle urla.

Sono in corso indagini.