Violenza di genere: danza e musica per sensibilizzare

LA GIORNATA INTERNAZIONALE - "Più lontana dalle Luna - Mille e una nota per Maria Teresa" è l’evento artistico che le studentesse dei licei musicale e coreutico del Saluzzo-Plana di Alessandria rappresenteranno venerdì 26 novembre alle ore 18, alla Reggia di Venaria Reale. L’Orchestra Femminile del liceo, diretta da Isabela Burnar, eseguirà (fra le altre) musiche di Enrico Pesce, compositore e docente dell’istituto, le allievi del coreutico danzeranno insieme alle docenti Silvia Amicone e Michela Tartaglia e l’attrice Monica Massone interpreterà il monologo "Più lontana dalla luna" ispirato a un reale fatto di cronaca avvenuto nell’astigiano. L’evento, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione e patrocinato dal Comune di Alessandria, mira a sensibilizzare in merito al tema del contrasto alla violenza sulle donne.

"Siamo partiti da un caso di femminicidio che risale al 1969 - spiega Maria Rosa Porta, presidente della Commissione regionale Pari opportunità - dando una chiave di lettura non solo convegnistica, ma facendo sì che si trattasse di un vero incontro fra generazioni, ma soprattutto un messaggio di speranza affinché questi casi, questi fenomeni vengano debellati. Le ragazze che suonano e danzano riceveranno in dono una visita guidata alla Reggia di Venaria. Portiamo avanti il discorso di sensibilizzazione su queste tematiche con orgoglio e con forza: solo quando non ne dovremo più parlare di politiche di genere, avremo raggiunto lo scopo".

Sull’importanza di celebrare il 25 novembre con questo evento e l’emozione per ritornare a esibirsi dal vivo attraverso la musica e la danza, si è espressa Isabela Burnar, rappresentante d’istituto. Sarà lei a dirigere le studentesse del Saluzzo-Plana nell’Oratorio di Sant’Uberto.

Michela Tartaglia, docente di Danza moderna e Contemporanea, parla della grande emozione che provano le allieve del liceo coreutico in vista dell'evento a Venaria.