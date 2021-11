Abbandona per strada rifiuti e documenti: individuato e multato

PASTURANA — Ha abbandonato diversi sacchi di rifiuti sul ciglio della strada per Basaluzzo, a Pasturana, ma non è stato troppo sveglio: in mezzo alla spazzatura, infatti, ha lasciato anche diversi documenti e così per l’ispettore di Gestione Ambiente è stato semplice risalire all’autore del gesto, che dovrà pagare una sanzione da 600 euro e ripulire l’area.

Mercoledì 24 novembre sono stati trovati diversi sacchi in plastica e una valigia di fronte al civico 2 di strada Basaluzzo. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, dopo gli opportuni accertamenti, è facilmente risalito al responsabile dell’abbandono dei rifiuti urbani indifferenziati: si tratta di un cittadino residente a Pasturana che è stato invitato a intervenire con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema e sanzionato con una multa di 600 euro. Il trasgressore, non solo ha violato la legge, ma ha formato una vera e propria discarica a cielo aperto.

«Non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi – dicono da Gestione Ambiente – Esistono i contenitori stradali (suddivisi per frazione merceologica) e nelle zone già avviate con il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” ogni utente ha i propri contenitori».

Inoltre, Gestione Ambiente offre due servizi gratuiti: i centri di raccolta dove poter conferire i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombranti, il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (numero verde 800 085 312).