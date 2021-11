Il santo di oggi, venerdì 26 novembre, è San Corrado di Costanza.

La vita

E' il secondogenito di una nobile e potente famiglia: viene inviato giovanissimo alla scuola della cattedrale di Costanza dove riceve, in seguito, l'Ordinazione presbiteriale. Nel 1934 è eletto vescovo di Costanza e il suo episcopato durerà 40 anni. Sarà amatissimo dal popolo soprattutto per la sua grande generosità: utilizza infatti il suo patrimonio personale per far costruire ricoveri e ospedali.

La morte

Alla sua morte viene sepolto nella chiesa di san Maurizio che lui stesso aveva fatto costruire. Durante la Riforma le sue reliquie sono gettate nel lago di Costanza: si riesce a recuperare soltanto il cranio che è tutt'oggi venerato nella cattedrale. Viene canonizzato nel 1123.