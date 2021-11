Minaccia il vicino brandendo una falce: anziano denunciato

TICINETO - I Carabinieri di Ticineto, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla parte lesa, hanno denunciato in stato di libertà per minacce un 68enne con precedenti di polizia. L’uomo, al culmine di un’accesa lite scoppiata per futili motivi legati a questioni di vicinato ha minacciato pesantemente il vicino brandendo una falce.