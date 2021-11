CASALE - Doppia motivazione dietro la manifestazione di questo pomeriggio, ancora in corso in piazza Mazzini a Casale.

Donne Insieme e Me.dea celebrano la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (109 i femminicidi in Italia solo nel 2021) con le storie di 'RiscAtti' femminili, interpretate dal Collettivo Teatrale, Le R/Esistenti e non solo, alternate a momenti di pittura dal vivo con pittrici, come Æno China, coinvolgendo i passanti.

In parallelo la raccolta firme di protesta contro la decisione, assunta con una determina della Regione Piemonte, che ha reso le visite ginecologiche sia di prevenzione che di cura da parte del Consultorio Famigliare impossibili senza impegnativa del medico curante e senza pagamento del ticket.