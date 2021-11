Alessandria - Cremonese: i protagonisti

ALESSANDRIA - A sfidarsi, oggi alle 14, saranno gli stessi undici di Alessandria e Cremonese vittoriosi nell'ultimo turno? Ci sono un paio di ballottaggi aperti in tutte e due le squadre, anche in previsione del trittico di gare ravvicinate, con il secondo impegno tre giorni dopo, ma i due allenatori potrebbero dare fiducia agli uomini protagonisti del ritorno al successo.

Qui Alessandria

Moreno Longo è stato chiaro, il calcio non si fa per frasi fatte, e tutti devono farsi trovare pronti, per dare il contributo decisivo anche partendo dalla panchina. Ha una soluzione in più a centrocampo, Bruccini, con un minutaggio ridotto, ma potrebbe servire per far rifiatare Casarini, che stringerà ancora i denti, o Milanese. A sinistra Lunetta è diffidato e l'alternativa è Beghetto, in attacco Arrighini in salute e molto carico, pronto per giocarsi un'altra chance dall'inizio.

Qui Cremona

Fabio Pecchia ha due interrogativi: in difesa a sinistra Valeri più quotato di Crescenzi, in attacco Di Carmine favorito su Ciofani, che da ex può essere l'uomo giusto nel turno infrasettimanale contro il Frosinone. Un solo diffidato, Castagnetti, non c'è Vido fra i convocati per un problema muscolare. Sull'Alessandria il tecnico ha sottolineato le difficoltà di oggi. "Non guardo la classifica, ma le gare che hanno giocato. I Grigi sono in salute, a Ferrara hanno vinto con merito, hanno gamba e sono bravi e giocano bene in verticale. Sarà una partita completamente diversa da quella di Reggio, dovremo indirizzarla subito dalla nostra parte".

L'arbitro

Volpi di Arezzo torna al Moccagatta dopo aver diretto la finale di Coppa Italia nel 2018 contro la Viterbese, anche aggredito verbalmente da Camilli, presidente dei laziali, che fu squalificato. Al Var c'è Fabbri di Ravenna, che ha già arbitrato in questa stagione l'Alessandria contro il Cosenza, prima vittoria in B dei Grigi.

I tifosi

In questi giorni messaggi di incitamento da tutta la tifoseria: giocatori e staff li hanno trovati al centro di allenamento Michelin. "Battetivi con rabbia, grinta, cuore e se, nel corso della battaglia, dovesse esserci anche un solo attimo di sconforto e difficoltà, in qualunque parte del campo voi siate - scrivono i Supporters - volgete lo sguardo verso la Nord, noi saremo al vostro fianco per combattere da Grigi". In un altro messaggio l'appello è diretto, "Sbranateli". Senza guardare al passato, a quattro anni fa: quella è una storia a parte, oggi conta il presente e il futuro dell'Alessandria e del "comandante Longo". Ancora disponibilità di biglietti in tutti i settori (esaurito solo quello per gli ospiti)

Alcuni si stanno già mobilitando per la trasferta a Lignano Sabbiadoro di martedì. Dallo slo del Pordenone è arrivata a Mario Di Cianni una comunicazione: proprio per la situaizone epidemiologica in Friuli, che da lunedì sarà "regione gialla", la società potrebbe chiedere già il super greenpass per accedere allo stadio.

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini. All.: Longo

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. All.: Pecchia