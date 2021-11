Furti nell'Acquese, il vademecum del sindaco Borreani

PARETO - Anche il Comune di Pareto non rimane indifferente all'ondata di furti che sta interessando l'Acquese. I social network testimoniano il 'tam tam' dei cittadini preoccupati.

Il sindaco Walter Borreani è intervenuto sull'argomento :«Purtroppo sono diverse le auto segnalate con comportamenti sospetti. Modello e colori vari, ma non è facile individuarne una – informa - Io vi invito a segnarvi le targhe di auto con comportamenti "sospetti": chi vi chiede dove si trovi una cascina a cui da il nome di una frazione (ad esempio "dov'è Cascina Sorba?") o che cerchi un nome strano che non avete mai sentito; chi vi chieda di controllare qualsiasi tipo di contatore abbiate in casa: nessuno controlla i contatori; chi vi dica che lo mando io a sanificare ambienti o fare altri controlli di qualunque sorta; chiunque venga a vendere porta a porta: non aprite e ditegli che fate un controllo coi Carabinieri. Se è in buona fede non scapperà. Anche a chi si identifica come forza dell'Ordine, nel dubbio assicurativi che lo sia, se possibile. Se vi vengono dubbi, chiedete un controllo al 112».

Infine un consiglio per chi ama condividere momenti della propria vita. «Cercate di fare in modo di non fare sapere se state via per tanti giorni, anche tramite social. Date sempre l'impressione che siate in casa, accendete luci e TV/stereo – conclude - Sono pochi consigli generici, ma in questo momento non abbiamo molte altre vie per difenderci. Nella primavera 2022, salvo imprevisti, è in calendario l'installazione della videosorveglianza in paese».