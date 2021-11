Il santo di oggi, sabato 27 novembre, è S. Virgilio di Salisburgo

La vita

È un monaco irlandese che proviene da una famiglia nobile e facoltosa. In gioventù si reca in Palestina per un pellegrinaggio. Nel 743 si reca in Gallia dove viene accolto dal padre di Carlo Magno. Successivamente riceve un invito a recarsi in Baviera per evangelizzare la regione e, nel 748, viene eletto vescovo di Salisburgo: in queste vesti evangelizza le regioni slave della Carinzia, della Stiria e della Pannonia. Costruisce la prima cattedrale di Salisburgo intitolata a San Ruperto e fonda, in Alto Adige, il monastero di San Candido. È inoltre un grande studioso di scienza e matematica.



La morte

Muore appena tornato da una missione pastorale. Viene sepolto con grandi onori nella cattedrale di Salisburgo ma viene presto dimenticato. Quattro secoli dopo la sua morte la cattedrale è distrutta da un incendio e durante la ricostruzione vengono rinvenute le sue spoglie. Nello stesso periodo iniziano ad avvenire miracoli e il sepolcro diventa meta di pellegrinaggio. Per questa ragione nel 1233 viene canonizzato. I suoi resti sono tutt'ora conservati nella cattedrale di Salisburgo.