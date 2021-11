La 'Fake News' di Giovanni Saldì, gli Ufo in Monferrato per il tartufo

CASALE - Alla prima edizione della Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato c'è spazio anche per l'arte e, a tal proposito, non poteva mancare la geniale eccentricità del monferrino Giovanni Saldì.

Il noto restauratore, conosciuto per le sue performance imprevedibili, ha realizzato - in collaborazione con la nostra testata, Il Piccolo - una divertente fake news a tema con la kermesse in corso di svolgimento in questi due giorni.

Giocando proprio con la parola tartufo, che ha 'Ufo' al suo interno, si è immaginato il rapimento alieno di un tartufaio, con una navicella del tutto simile al Monolito 'comparso' nel nostro territorio a inizio anno.

Il motivo della venuta degli ufo in Monferrato? Ovviamente per conoscere i segreti del tartufo, carburante perfetto per la loro astronave.

L'opera goliardica è visionabile fino a domani sera nelle sale del secondo piano del Castello di Casale.