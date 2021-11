Novipiù, esame di maturità con Treviglio

CASALE MONFERRATO - Esame di maturità per la Novipiù con Treviglio in uno dei big match della nona giornata di A2 – Girone Verde. Sfida tra squadre in salute (Casale 4 vittorie in fila, ospiti a quota 5) e in ottima classifica (+2 punti per il Gruppo Mascio). Gli ingredienti per un grande spettacolo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato (palla a due domani alle ore 18) ci sono davvero tutti.

Qui Casale Monferrato

“Servirà una partita di grande concentrazione sin dall’avvio e di grande responsabilità - spiega coach Andrea Valentini che prosegue -. «Siamo cresciuti molto nelle ultime tre partite. Anche perché finalmente ci stiamo allenando al completo e devo ammettere che anche io sono curioso di vedere cosa saremo in grado di fare. Se rimbalzeremo contro Treviglio, che è una delle squadre che può vincere il campionato, o se saremo in grado davanti al nostro pubblico di vincere”.

Gli fa eco capitano Niccolò Martinoni, reduce da una grande gara a Trapani: “Treviglio è una squadra molto in forma e con un organico molto profondo. Noi proveremo a portare avanti il momento positivo che stiamo vivendo, ma soprattutto cercheremo di far fruttare il nostro fattore campo”.



Qui Treviglio

Treviglio ha confermato le previsioni attestandosi come realtà forte del girone. Gruppo esperto (Sacchetti, Reati, Venuto), americani rodati (Potts, Langston), un playmaker in ascesa come Rodriguez e allenatore (l’ex rossoblù Michele Carrea) di qualità per la categoria. Il tecnico della Blu Basket presenta così la gara. “Casale è una squadra che sta attraversando un momento di grande fiducia, grazie all’equilibrio trovato con l’inserimento di giocatori nuovi, come Pepper, e il recupero degli infortunati, come Formenti. È una squadra che utilizza molto il gioco spalle a canestro dei lunghi e che ha grandi tiratori per aprire il campo. Dovremo essere bravi a giocare in modo intelligente, restando tosti nella partita per tutti i 40 minuti, consapevoli che ci saranno sicuramente momenti difficili”.



Pre-partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 28 novembre, 18.00

Arbitri: Valleriani, Centonza, Lunotti

Note: Per la Novipiù in settimana è rientrato in gruppo Penny Williams che però non dovrebbe ancora essere inserito nei dodici. Per Treviglio tutto il roster sarà a disposizione di coach Carrea. Ex della partita: Alvise Sarto e Matteo Formenti da una parte, mentre Carrea ha nel suo curriculum una stagione a Casale Monferrato nelle giovanili della Junior Casale (2008/09).

Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).