Alessandria - Cremonese: la festa sotto la Nord

ALESSANDRIA - E' il momento della festa e la gente della Nord ha ancora più voce, anche se non ha smesso di cantare un solo istante.

E' il momento della gioia pura, il gol spettacolare di Mustacchio sotto la curva è il premio a chi crede in questo gruppo e ha visto, ancora una volta, in campo, quello che aveva scritto su quel volantino, "rabbia, cuore e grinta". Anche gioco e capacità di non far giocare gli altri.

Grigi emozionanti, ad applaudire i tifosi ci sono anche Moreno Longo e il presidente Luca Di Masi. La classifica sta cambiando, la strada è lunga, ma giocatori, staff e società sanno che il popolo grigio è pronto a lottare con chi porta questa maglia con onore e dà tutto.

E il Moccagatta, tutto, che scandisce gli ultimi minuti con il battito delle mani è una delle immagini belle.