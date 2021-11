Festa del tartufo a Casale: «Diventerà tradizione, come quella del vino»

CASALE – Nel consueto video-messaggio settimanale il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi è all’Enoteca Regionale del Monferrato che, in questi due giorni di Festa del Tartufo, apre eccezionalmente sotto la nuova gestione (in attesa di farlo ufficialmente dalla prossima primavera). «Diventerà un evento tradizionale come la Festa del Vino - dice il primo cittadino a proposito dell’evento in corso - Era una mancanza che ai piedi delle colline dove si trovano i tartufi migliori del mondo non si ospitassero i produttori e i ristoranti. Vorremmo che anche i concittadini venissero a vedere questo evento».