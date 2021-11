Da Casale all’Austria: 32 opere della comunità ebraica in mostra a Innsbruck

INNSBRUCK (At) - Si è ufficialmente aperta al Tiroler LandesMuseen di Innsbruck la mostra ‘Chanukka, Leuchter des Lichterfestes’, in esposizione dal 25 novembre. Tra le numerose opere, anche 32 esemplari provenienti dal Museo dei Lumi di Casale. Una lampada ad opera di un artista locale è stata inoltre scelta e collocata proprio sulla facciata d’ingresso.

A causa delle ultime disposizioni anti-covid in Austria non è stato possibile tenere la cerimonia inaugurale. Verrà così realizzato un video e contenuti multimediali per permettere una visita virtuale, in attesa della riapertura al pubblico.