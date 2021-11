Il santo di oggi, domenica 28 novembre, è S. Sòstene

La vita

Fu discepolo dell'apostolo San Paolo e visse molti anni a Corinto. Anche se non si hanno notizie certe è probabile che Sòstene si sia convertito al cristianesimo diventando discepolo di Paolo con l'incarico di tenere i rapporti tra l'Apostolo e la comunità cristiana di Corinto. Secondo la tradizione venne eletto in seguito vescovo di Colofonia in Asia Minore.

Aneddoti

Un giorno i giudei condussero Paolo davanti al proconsole Gallione con l'accusa di diffondere un culto contrario alla legge ma quando quest'ultimo si rifiutò di farsi giudice in una questione dottrinale, i giudei presero Sòstene e iniziano a bastonarlo.

La morte

Non si hanno notizie certe sulla sua morte e sugli avvenimenti che lo portarono alla canonizzazione.