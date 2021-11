Kodokan vince il derby tricolore

MODENA - La collezione di scudetti si allunga. L'Accademia Kodokan per la quinta volta di fila è sul podio italiano a squadre, nella competizione riservata a formazioni di tre elementi.

A Modena 21 società in gara, quasi 100 atleti selezionati tra i migliori dei dojo di tutta Italia. Il maestro Nando Magarotto ha scelto Alberto Sozzi e i due fratelli Mandia, Fabrizio e Francesco, ora con incarichi in nazionale, ma sempre pronti a difendere i colori del loro club. A completare il team Gabriele Ventura. Nella poule vittorie su Piacenza e Firenze. Nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta gli alessandrini affrontano una delle favorite, il Kuma No Kai Catania e la eliminano. Stessa sorte, in semifinale, per Brescia, grande battaglia e tre successi per Kodokan.

Che, in finale, trova i 'cugini' del Doshinken, qualificati nell'ultimo atto a spese dello Shubukan Torino.

Tricolore allo spareggio

Grande equilibrio e spettacolo per il pubblico: Sozzi si aggiudica il primo confronto 1-0 su Francesco Mortara, Fabrizio Mandia è avanti su Pino Scarcella, che rimonta e chiude 2-1. Il terzo combattimento, tra Francesco Mandia e Alessandro Mortara, termina in parità. Per assegnare il titolo serve ancora una sfida di spareggio. Sozzi contro Alessandro Mortara: azione fulminante del portacolori del Kodokan che, in meno di un minuto, vince il confronto e consegna lo scudetto al dojo di via Plana.