Miss Italia: Sara, Carlotta e Lisa si giocano la finale

ROMA — Domani Sara Cordone, Lisa Margiotta e Carlotta Necchi si giocheranno il pass per la finale nazionale di Miss Italia. A Roma sono infatti in corso le selezioni per determinare le ragazze che potranno salire sul palco del concorso di bellezza più amato dagli italiani.

Tre le giovani che sono arrivate all’hotel Crowne Plaza St. Peter’s dall’Alessandrino, per il vaglio della giuria tecnica che oggi interesserà le ragazze del centro sud e domani quelle del nord. Sara Cordone, 22enne di Arquata Scrivia, si è fatta strada alle prefinali con la fascia di Miss Rocchetta per il Piemonte. Da Valenza è invece giunta Carlotta Necchi, 24 anni, che a Novi Ligure aveva conquistato il titolo regionale di Miss Be Much.

La fascia più importante la indossa Lisa Margiotta, 24enne di Gavi: è quella di Miss Liguria. A differenza che in passato, però, la massima carica regionale non dà più accesso diretto alla finale nazionale e Lisa dovrà quindi vedersela insieme alle altre 200 ragazze arrivate da tutta Italia.

L’organizzatrice del concorso Miss Italia, Patrizia Mirigliani, non ha ancora ufficializzato sede e data in cui verrà incoronata la vincitrice dell’edizione 2021. E la diretta tv dell’evento potrebbe saltare anche quest’anno, come già nel 2020: per gli ammiratori di Sara, Carlotta e Lisa ci sarà comunque la possibilità di fare il tifo via streaming.