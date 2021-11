Occimiano è inarrestabile, risale Alessandria

ALESSANDRIA – Non si ferma la marcia della Nuova Elva Fortitudo: anche le ragazze del Venaria Real Volley devono cedere di fronte alle occimianesi che le piegano 3-0 (25-17 25-12 25-16) e continuano la corsa alla vetta affiancate al Lilliput.

Cade invece nella gara casalinga la Cantine Rasore Ovada, battuta 2-3 (20-25 25-22 25-21 20-25 7-15) dal Montalto Dora ma sempre quarta in classifica grazie al punto strappato arrivando al tie-break: dopo essere andate sotto nel primo set le ragazze di Patrone hanno vinto secondo e terzo parziale ma non sono riuscite a portare a casa né il punteggio pieno perdendo il quarto set né il punto aggiuntivo crollando nel quinto 7-15. Risale invece l’Alessandria Volley che supera 3-0 (25-12 25-23 25-16) la PlayAsti penultima e aggancia la Zs Ch Valenza che osservava il turno di riposo.

Fra i maschi, impresa della Plastipol Ovada che cade in casa 2-3 (25-23 18-25 25-23 19-25 5-15) ma strappa un punto alla Multimed Vercelli terza in classifica dopo essere stata per ben due volte in vantaggio nei computo dei parziali. In serie D continua la risalita il Gavi Volley che dopo avere perso il primo set ai vantaggi si impone 1-3 (29-27 23-25 24-26 12-25) sul campo dell’Mts Gran Case e cementa il quarto posto, così come Alessandria nella maschile che piega 3-1 (25-21 21-25 25-18 25-21) il Sant’Anna ed è terza in classifica anche se con il riposo ancora da osservare. Questa sera alle 18.30 in posticipo gioca anche Acqui Terme in trasferta a Torino.