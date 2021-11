Pordenone - Alessandria, El Kaouakibi salta la sfida

ALESSANDRIA - Secondo, e ultimo, allenamento prima della partenza per Lignano Sabbiadoro. Mai, fino ad ora, c'era stato così poco tempo tra due turni di campionato.

Di fatto tre giorni e una manciata di ore tra le due gare, quella dalla 14esima giornata e quella della 15esima, per Pordenone e Alessandria.

Il tempo, in casa grigi, per aggiungere due allenamenti in più a Bruccini e Ba, che ne avevano fatto solo uno prima della gara con la Cremonese, in cui sono tornati a disposizione. Non possono essere certo nelle migliori condizioni, però possono garantire un minutaggio giusto per far rifiatare, anche per uno spezzone, chi non si è mai fermato.

C'è un diffidato in più tra i Grigi, Luca Parodi, che per l'intervento su Zanimacchia, in qavvio, ha rimediato il quarto giallo di questo campionati: si aggiunge così a Gabriel Lunetta, mentre Benedetti ne ha tre e Chiarello solo due.

Il Pordenone, invece, dovrà rinunciare a El Kaouakibi, due ammonizioni rimediate a Frosinone