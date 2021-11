CASSINE - Una nuova iniziativa vede affiancati, ancora una volta, Cri di Cassine e Cantina Tre Secoli. Dopo il successo di ‘Il sangue è vita, il vino gioia’, arriva il ‘Moscato solidale’. «L’idea è promuovere il territorio attraverso il suo prodotto principale e, al contempo, perseguire scopi sociali», spiega il presidente del Comitato Cri cassinese Matteo Cannonero.

«Ci sarà la possibilità di acquistare una bottiglia di Moscato con un’etichettatura speciale – aggiunge il presidente della Cantina Bruno Fortunato – Una parte del ricavato verrà donata alla Croce Rossa a sostegno della sua attività».

Cannonero risponde anche a chi lamenta l’accostamento vino-sanità. «E’ eticamente inappuntabile – dichiara – Infatti il vino è componente essenziale della dieta mediterranea, a sua volta inserita nella lista Patrimonio dell’Unesco. La dieta mediterranea è qualcosa in più di un elenco di alimenti: è una etichetta per una tradizione antica, ma soprattutto un modo di mangiare che, la scienza dimostra, risulta particolarmente sano per il nostro organismo. Il vino, in modiche quantità, è un alimento di primaria importanza e dalle benefiche ricadute. Naturalmente bisogna evitare gli eccessi».