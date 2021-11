Il santo di oggi, 30 novembre, è Sant’Andrea

Apostolo di Cristo

La vita e la morte del santo

Nasce a Betsaida in Galilea, nel periodo della nascita di Cristo. La storia della vocazione di Andrea apostolo arriva direttamente dal Vangelo di Giovanni. L’uomo udì il Battista definire Gesù, il quale passò in quel momento, come l’agnello di Dio. Decise così di seguirlo, e il loro incontro fu decisivo. Il pescatore informò anche il fratello dell’accaduto, che si presentò emozionato subito dopo al cospetto di Gesù.

Protettore dei pescatori, dei pescivendoli, dei fabbricanti di corde e dei paralitici.

Guida i cristiani a Patrasso e qui subisce il martirio per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una croce in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 novembre.