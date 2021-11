In Comune il tavolo sulle crisi lavorative. Ottimismo dai sindacati

CASALE - Questo pomeriggio si è tenuta in Comune a Casale la riunione del tavolo dedicato alle crisi occupazionali.

La seduta aveva come 'piatto forte' gli ultimi sviluppi della vertenza Cerutti, con il tramonto dell'ipotesi cooperativa e circa 80 ex lavoratori attualmente disoccupati.

Vi hanno partecipato oltre alle delegazioni di Fiom Cgil, Uilm Uil e Fim Cisl il sindaco Federico Riboldi e il presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta, rappresentanti della Regione Piemonte, il presidente della fondazione Aleramo Paolo Secco, una delegazione di Bobst, del centro per l'impiego e il capogruppo del Pd Luca Gioanola.

Dopo la lunga seduta filtra ottimismo dai sindacati. Ancora nulla di fatto, comprensibilmente, ma l'impressione è quella di essere partiti con il piede giusto. «Si è discusso di come collocare gli 80 - spiegano congiuntamente - e ci sarà un nuovo incontro, già in calendario, per il 9 dicembre, ma si vuole affrontare il discorso territoriale in senso ampio, senza limiti alla crisi Cerutti e al settore metalmeccanico».

L'idea è quella di una serie di riunioni periodiche dove mappare le crisi del territorio e ragionare sulle strategie per prevenirle e risolverle, per quanto possibile. Si parla di corsi e di iniziative che possano permettere una migliore collocabilità degli ex Cerutti ma non solo, una sorta di tutoring, di affiancamento.